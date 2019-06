Bimbo morto a Mirabilandia: anche Salvagente dice la sua

Probabilmente, prima di schiacciare il tasto INVIO bisognerebbe schiacciare il tasto: “aziona il cervello”, o il tasto “usa la pietà umana se ne sei in possesso”.

Che ci sia stato un grave errore è di tutta evidenza.

Quello che probabilmente è meno evidente a tutte queste persone è che giudicare non serve a niente, vuol dire uccidere una coppia che sta vivendo il peggior incubo del mondo. Pensate che la mamma ogni singolo secondo non pensi a ciò che è successo? Pensate che questa cosa non la distrugga abbastanza?

SMETTETELA. E riflettete su come vi comportate voi con i vostri figli. Perché tra chi giudica c’è sicuramente chi non sorveglia adeguatamente i figli intorno all’acqua, perché questa è una pratica diffusissima. Allora, invece di giudicare, cambiate atteggiamento per non rischiare mai, e neanche per un secondo, di finire in un incubo del genere”.