Body cam per gli agenti della Polizia locale, al bando di Regione Lombardia partecipa anche il Comune di Seregno. in totale sono state 230 le richieste.

Anche Seregno vuole le mini telecamere per gli agenti

Anche il Comune di Seregno vuole le body cam, le mini telecamere personali da destinare all’attività di controllo degli agenti della Polizia locale. Fra le 230 richieste pervenute a Regione Lombardia c’è anche quella dell’Amministrazione del sindaco Alberto Rossi, come ha confermato l’assessore alla Sicurezza, William Viganò.

Il commento dell’assessore William Viganò

“Partecipiamo a tutto ciò che può implementare il livello di sicurezza del Comune – il commento dell’assessore alla Sicurezza, William Viganò – anche se i criteri di assegnazione del bando prediligono i piccoli Comuni. Non ci facciamo scappare qualsiasi forma di finanziamento che non abbia una compartecipazione troppo onerosa per il Comune se è destinata ad aumentare la strumentazione per la Polizia locale”.

Finanziamento di 400mila euro da Regione Lombardia

Il bando prevede un finanziamento complessivo di 400mila euro e un contributo al 100 per cento che va da un minimo di 8mila a un massimo di 15mila euro in funzione della dimensione dei Comuni. Le body cam potranno essere utilizzate durante il pattugliamento con le autovetture di servizio oppure nelle operazioni di controllo del territorio. Intanto da settembre le body cam dovrebbero essere utilizzate anche sui treni.