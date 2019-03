Botte e violento litigio tra richiedenti asilo oggi pomeriggio, mercoledì: è successo a Carate Brianza.

Botte tra profughi a Carate, arrivano i carabinieri

Un parapiglia con una violenta lite tra due profughi ospiti in via Angelo Viganò a Carate ha costretto i carabinieri a intervenire. Tre le gazzelle che si sono precipitate per sedare la rissa. Non sono al momento chiari i contorni del furioso alterco. Due giovani sono venuti alle mani arrivando a darsele di santa ragione. A dividerli sono intervenuti alcuni avventori del bar in corso della Libertà richiamati dalle urla e dai toni alti dei due contendenti. Poi sono intervenuti i militari in massa. Le forze dell’ordine hanno faticato non poco a dividere i due giovani e a riportare la calma.

Non è la prima volta che in via Angelo Viganò sono costretti a intervenire i carabinieri. Qualche settimana fa a Carate Brianza il centro gestito dalla cooperativa i Girasoli di Milano – dove sono alloggiati una ventina di ragazzi provenienti dall’Africa – era stato teatro di un’altra violenta aggressione ai danni del mediatore culturale minacciato con un coltello da quattro richiedenti asilo che erano stati poi arrestati e per i quali era stata sospesa l’accoglienza.

Seguono aggiornamenti.