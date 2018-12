Banda di ladri in azione questa notte ad Albiate dove è stato razziato il bancomat della Bcc Carate.

Il bancomat è stato razziato verso le 3

Il forte boato, poi il rumore di un’auto che si allontana a tutta velocità. I residenti di via Italia, dove si trova l’istituto di credito, sono stati destati verso le 3 dal botto. Sul posto sono intervenute le guardie giurate del servizio di sorveglianza e i Carabinieri, ma quando sono arrivati dei delinquenti non c’era più traccia.

I ladri hanno usato il gas per far aprire il bancomat

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i malviventi hanno utilizzato il gas per riempire lo sportello automatico e farlo deflagrare, in modo da aprire la cassa velocemente. Al momento non è ancora stato quantificato l’ammontare dei soldi rubati dai ladri. Sicuramente si è trattato di una banda specializzata, probabilmente lo stesso commando che nelle ultime settimane ha messo a segno diversi colpi simili in diverse zone della Lombardia.