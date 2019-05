Travolto dal treno: muore un 55enne. La tragedia questa mattina poco dopo le 7.30 nel tratto ferroviario tra Bovisio e Varedo.

Bovisio: travolto dal treno muore un 55enne

Un uomo di 55 anni è stato travolto da un treno questa mattina nel ferroviario che collega la stazione di Bovisio Masciago a quella di Varedo.

La chiamata al 118 è arrivata poco dopo le 7.30 di oggi, sabato 18 maggio. Sul posto si sono portati immediatamente tre mezzi dei Vigili del fuoco (provenienti da Desio e Bovisio), la Croce bianca di Cesano Maderno assieme all’automedica, la Polizia di Stato e i Carabinieri di Varedo e di Desio.

Nonostante i soccorsi tempestivi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini da parte delle Forze dell’ordine ma tra le ipotesi più accreditate al momento ci sarebbe il gesto estremo.

Circolazione interrotta

Gravi i disagi per la circolazione dei treni: al momento è interrotta nel tratto interessato dagli accertamenti delle Autorità competenti, sulle tratte Mariano/Camnago-Seveso-Milano e Asso-Seveso-Milano. Ecco l’avviso di Trenord: