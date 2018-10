E’ venuto a mancare venerdì 19 ottobre, Enrico Provasi, imprenditore residente a Barlassina e molto noto in Brianza.

Brianza in lutto per la scomparsa dello storico imprenditore Enrico Provasi

Si è spento venerdì 19 ottobre Enrico Provasi, 72 anni, noto imprenditore nelle lavorazioni artigianali nel settore dell’arredamento di lusso. Insieme ai fratelli Roberto, Paolo e Giovanni ha fondato e guidato per oltre 40 anni l’azienda Provasi, nata negli anni ’70 con sede principale a Seregno. I funerali di Provasi, molto legato anche al territorio comasco, si sono tenuti sabato 20 ottobre nella chiesa parrocchiale di Cabiate.

L’azienda di famiglia

Sono gli anni ’70 in Brianza, nucleo perfetto delle lavorazioni fatte a mano, quando i fratelli Enrico, Paolo, Giovanni e Roberto esprimono un’identità tutta italiana in una produzione che ricalca i classici del ‘700 ed ‘800 francesi ed inglesi, diventando custodi di una tradizione di alta ebanisteria, ereditata dal padre. Nel corso dei quasi 50 anni di storia l’azienda seregnese si fa conoscere prima in tutta Italia, poi nel mondo. Fino a diventare oggi, leader dell’arredo classico di lusso.

Il messaggio del Comune di Cabiate

Da Facebook, sulla pagina del Comune: “L’Amministrazione Comunale esprime cordoglio per la scomparsa di Enrico Provasi, già imprenditore illuminato e coraggioso, di cui ricorda l’impegno profuso a favore della comunità. E nella mesta contingenza è vicina ai familiari tutti cui estende le più sentite condoglianze”.