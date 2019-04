Brianzolo 26enne morto in hotel: la Procura di Lecco, che si sta occupando della tragedia, non ha disposto l’autopsia. E’ stato invece già eseguito un esame esterno, effettuato dal dottor Baraldo, sulla salma del giovane brianzolo, ufficialmente residente a Veduggio, che è stato trovato privo di vita lunedì a Bulciago.

Morto in hotel: nessuna autopsia

Non è escluso che il Pubblico ministero lecchese Paolo del Grosso possa concedere a breve il nulla osta per la sepoltura. La tragedia, come detto si è consumata nel tardo pomeriggio del 2 aprile all’interno dell’hotel Arrigoni di via Roma a Bulciago. Il giovane classe 1992, una paio di giorni prima aveva preso una stanza in albergo.

Lunedì, quando i titolari non lo hanno visto uscire dalla camera si sono allarmati. Dopo aver provato ripetutamente e inutilmente a contattarlo telefonicamente hanno deciso di chiedere aiuto. Sul posto erano intervenuti sanitari e forze dell’ordine.

Nessun segno di violenza

Medici e carabinieri erano entrati nella stanza, che era chiusa dall’interno, e avevano trovato il giovane senza vita. Già da un primo esame non erano emersi elementi che potessero indurre a ipotizzare una morte violenta, bensì un malore probabilmente causato da un mix di sostanze. Ipotesi poi confermata anche dall’esame esterno della salma.