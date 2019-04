Brucia il tetto di una casa a Canonica.

Brucia il tetto di una casa

Attimi di apprensione questo pomeriggio a Canonica, frazione di Triuggio, per il tetto di un’abitazione che ha preso fuoco. L’incendio è scoppiato intorno alle 14.30 in località Cascina Variana. Una colonna di fumo si è alzata da un’abitazione che si trova nella zona non molto distante dal cimitero della frazione.

L’allarme

Una volta scattato l’allarme, si sono mobilitati due mezzi dei Vigili del fuoco di Carate Brianza, arrivati sul posto a sirene spiegate. I pompieri si sono serviti dell’autoscala per raggiungere l’incendio e spegnere le fiamme che hanno intaccato il tetto. Ancora da chiarire le cause del rogo.

