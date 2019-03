Tetto in fiamme in via Talete, a Baruccana di Seveso. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, poco dopo le 11. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei Carabinieri.

Da capire le cause dell’incendio

Le cause dell’incendio, che ha coinvolto una villetta in cui abita un 71enne, restano un mistero. All’origine, forse, c’è un malfunzionamento della canna fumaria. Le fiamme hanno iniziato a divampare dal sottotetto nella parte superiore dell’immobile, dichiarato successivamente inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Desio e Seregno, oltre ai Carabinieri della stazione locale. Un intervento che ha impegnato i pompieri per quasi tre ore: alla fine l’incendio è stato domato, ma il tetto è bruciato per buona parte.