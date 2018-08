Bruciano ancora rifiuti in strada, a Desio è mistero sul piromane notturno. Nelle scorse settimane si sono verificati diversi episodi. Del caso si è interessata Sara Montrasio, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un’interrogazione per sapere dall’Amministrazione se la situazione è sotto controllo e se ha sporto denuncia contro ignoti.

Due gli episodi

Gli incendi sono stati appiccati in via Lombardia e via Alfieri. Il primo episodio risale alla notte tra il 31 luglio e il primo agosto ai bordi di via Lombardia. “I sacchi di rifiuti a cui è stato appiccato il fuoco il giorno prima erano stati segnalati da Gelsia con appositi avvisi che li indicavano come rifiuti non conformi. La mattina dopo i sacchi non c’erano più e l’erba dell’aiuola era carbonizzata”, affermano i pentastellati.

Bruciati materassi e altri rifiuti

L’altro episodio l’8 agosto in via Alfieri. Bruciati materassi insieme ad altri tipi di rifiuti. Da qui l’interrogazione del M5S per capire se il Comune ha sporto denuncia contro ignoti per combustione illecita di rifiuti, danno ambientale, danno per la salute pubblica e danneggiamento di beni pubblici». Il sindaco, Roberto Corti, ha fatto sapere che si attiverà per capire dalla Polizia locale se ha proceduto in tal senso. DETTAGLI E APPROFONDIMENTI SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA.