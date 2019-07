Bruciato cassonetto Humana vicino alla centrale del gas metano, paura ieri sera a Lentate sul Seveso.

Bruciato cassonetto Humana

L’allarme è scattato poco prima delle 23 a Camnago, quando i residenti in viale Italia si sono accorti di un principio di incendio nei pressi del cassonetto Humana vicino al cimitero. Immediata la chiamata ai soccorsi. Grande preoccupazione per la vicinanza delle fiamme al centrale del gas metano.

Sul posto i vigili del fuoco di Lazzate

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Lazzate, che hanno domato il rogo, scongiurando il rischio che potesse propagarsi e causare danni peggiori. Allertati anche i tecnici di RetiPiù e della Snam, per gli accertamenti del caso. Circa mezz’ora prima ignoti avevano appiccato ammassi di carta in via Repubblica, quindi si presume che si tratti delle stesse persone. Anche qualche giorno fa, sempre in viale Italia a Camnago, incivili avevano dato fuoco ai sacchi della spazzatura in strada.