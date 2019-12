Premiate le giovani eccellenze… inglesi.

Un momento di festa per celebrare l’importante traguardo degli studenti. Sono stati premiati lo scorso giovedì i ragazzi che il passato anno accademico avevano partecipato al Key English Test, un percorso di potenziamento della lingua inglese promosso dalla scuola secondaria di primo grado seguendo i dettami del celebre istituto Cambridge.

Risultati eccellenti

Un corso che poi in estate si era concluso con l’esame ufficiale, sostenuto da 21 studenti all’interno della sede milanese del prestigioso British Council. Tutti promossi con risultati strabilianti, visto che più della metà dei ragazzi coinvolti si sono piazzati nella fascia d’eccellenza della graduatoria finale, mentre gli altri si sono classificati immediatamente alle loro spalle.

La premiazione a scuola

La scorsa settimana, come detto, la consegna dei certificati, nel corso di una cerimonia condotta dalla professoressa Antonella Colombo e dal preside Giorgio Foti.

Durante il momento di festa i docenti hanno espresso tutta la propria soddisfazione per i risultati conseguiti, condividendo le proprie felicitazioni con i ragazzi che oggi frequentano il primo anno delle scuole superiori. L’occasione è stata utile appunto per rivede i ragazzi e rivivere insieme a loro le emozioni dell’anno passato, in particolare quelle legate al corso che ha permesso loro di compiere importanti passi nel potenziamento della lingua straniera.

L’elenco degli studenti premiati

A ricevere il meritato riconoscimento sono stati: Maichel Al Dehna, Cristian Al Dehneh, Emma Bongiovanni, Stella Chiarolla, Riccardo Diana, David Domenico, Sofia Donzelli, Alice Marcandalli, Camilla Mauri, Lisa Messina, Mattia Montabano, Marco Mozzati, Lorenzo Nava, Sofia Ponzellini, Amalia Renza, Alice Scaglione, Anna Scaglione, Lara Traina, Lisa Triboldi, Giorgia Tumiati, Martina Vezzoli.

A tutti loro le più vive congratulazioni!