Villetta in fiamme in via Volta .

E’ scoppiato proprio in quest minuti un violento incendio che sta interessando il complesso di villette che si trova in via Volta, a due passi dal Centro sportivo comunale.

L’allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina, lunedì, quando alcuni residenti hanno notato una colonna di fumo alzarsi dal tetto di una delle abitazioni, che presto è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine

Sul posto sono immediatamente accorse le squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e Forze dell’ordine per cercare di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Al momento le cause del rogo sono ancora ignote, ma l’ipotesi più concreta è che possa essersi trattato di un cortocircuito all’impianto elettrico.

Aggiornamento delle ore 9.05: un altro video dell’incendio

Le fiamme hanno raggiunto anche il tetto di un’altra abitazione adiacente: le coperture stanno iniziando a collassare e il destino delle due villette sembra ormai segnato. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni alle strutture sono ingenti.

SEGUONO AGGIORNAMENTI