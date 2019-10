Solo tre minuti e un bottino ingente: 1.800 euro. I carabinieri sono sulle tracce dell’uomo che sabato pomeriggio ha colpito il “Victor Steakhouse” da due anni in corso Libertà a Cesano Maderno.

Caccia al ladro in bicicletta

Arrivato in sella a una bicicletta, il ladro ha forzato la finestra che si affaccia sul cortile del locale e si è introdotto con facilità nel ristorante. Vuoto. “Avevo chiuso alle 15.10. Alle 15.18 è scattato l’allarme”, spiega Alberto Farina, titolare insieme al fratello Alessandro, che dopo il colpo si è subito precipitato in corso Libertà dopo aver allertato le forze dell’ordine. I due fratelli hanno consegnato ai carabinieri della Tenenza le immagini della videosorveglianza.

Le telecamere hanno ripreso il ladro

Le telecamere esterne ed interne mostrano il delinquente arrivare in bicicletta, rallentare all’altezza del cortile, come per verificare che non ci fosse nessuno, tornare indietro poco dopo, appoggiare la bici al muro, coprirsi il viso con il cappuccio della felpa e gli occhiali da sole e dirigersi a colpo sicuro verso una finestra. Una volta nel locale il ladro si è diretto al bancone della cassa. E in tutto, tra fondo cassa e denaro chiuso a chiave nel primo cassetto, ha arraffato 1.800 euro.