Cade dal balcone di casa mentre gioca con la sorella, paura per una ragazzina di 14 anni. Il fatto pochi minuti fa in zona Lazzaretto a Seregno, la minorenne non è grave.

Minorenne cade dal balcone

Intorno alle 14 momenti di apprensione in zona Lazzaretto a Seregno. Una ragazzina di 14 anni è caduta dal balcone di casa, al piano rialzato, mentre giocava con la sorella anche lei minorenne. La caduta al suolo da un’altezza di circa due metri. Immediato l’allarme dei familiari ai soccorritori.

Sul posto il personale del “118”

Nell’abitazione indipendente del Lazzaretto sono accorse l’ambulanza della Croce Bianca di Seveso e l’Automedica. Il personale del “118” ha prestato le prime cure alla minorenne, in seguito trasportata all’ospedale in sirena. Dopo i primi accertamenti in loco, secondo le prime informazioni raccolte, le sue condizioni non erano gravi. Non si esclude che la ragazzina abbia rimediato una frattura a una gamba a causa della caduta nel cortile di casa.

L’intervento dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i Carabinieri, coordinati dal comandante della stazione locale, per la ricostruzione dell’accaduto. Il massiccio intervento dei soccorritori ha richiamato in strada anche diversi vicini di casa, comprensibilmente preoccupati per le condizioni della minorenne. La famiglia è molto conosciuta nel quartiere.

