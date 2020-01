Cade dal camion dei rifiuti e si ferisce. Infortunio sul lavoro al passaggio a livello di via Bottego a Seregno, contuso un addetto di Gelsia Ambiente.

Cade dal camion al passaggio a livello

A Seregno verso le 11.40 infortunio sul lavoro al passaggio a livello fra le vie Sabatelli e Bottego, in zona Sant’Ambrogio. Un operatore di Gelsia Ambiente è caduto dall’autocarro compattatore per i rifiuti indifferenziati mentre il veicolo transitava sopra i binari.

Ferito operatore del camion

L’addetto di Gelsia Ambiente si trovava sul predellino nella parte posteriore del camion per la raccolta dei rifiuti. Ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra a causa del sobbalzo provocato dal transito del mezzo sui binari della ferrovia. Il 30enne ha rimediato contusioni alla gamba destra e alla schiena.

L’intervento del personale del “118”

L’operatore ferito è stato subito soccorso dal collega alla guida dell’autocarro in attesa dell’arrivo del personale del “118”. Il 30enne, residente a Lissone, è stato medicato poco più avanti, in via Solferino, dai soccorritori della Croce Bianca di Biassono attivati in codice giallo.

L’operaio in ambulanza

L’operaio è stato poi trasportato con l’ambulanza in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’infortunio sul lavoro attraverso la testimonianza del collega dell’infortunato.

Torna alla home page.