E’ stato allertato anche l’elisoccorso per una giovane caduta da cavallo questo pomeriggio, domenica, a Lentate sul Seveso.

27enne cade da cavallo

E’ successo intorno alle 15,30, in un centro ippico di via Gerbino a Lentate sul Seveso, secondo quanto riportato dal sito internet dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Una giovane cavallerizza di 27 anni è caduta da cavallo. Le sue condizioni sono apparse dapprima serie, tanto da allertare elisoccorso e ambulanza in codice rosso. Una volta arrivati sul posto e prestate le prime cure alla ragazza, i volontari della Croce Rossa di Lentate hanno fortunatamente deciso di declassare il codice in verde. E’ stato infine disposto il trasporto all’ospedale di Saronno.