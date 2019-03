Cade da una scala e resta infilzato nel cancello è grave. E’ successo questa mattina agli orti comunali di via Merano a Varedo mentre un 54enne stava tagliando una pianta

Cade da una scala e resta infilzato

Paura agli orti comunali di via Merano questa mattina, sabato 2 marzo. Un uomo di 54 anni, residente in città, è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala. Dalle prime ricostruzioni, il varedese stava tagliando una pianta con una motosega. Si trovava i cima a una scala, a circa due metri d’altezza, ma a un certo punto si è sbilanciato ed è caduto sulla ringhiera che delimita gli orti, restando infilzato con una caviglia in uno degli spuntoni sulla sommità della cancellata

Accorsi ambulanza e carabinieri

Del grave infortunio sono stati subito allertati subito i soccorsi. Intorno alle 10,30 in via Merano sono accorsi un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano insieme all’auto medica. Dopo le prime medicazioni sul posto, il 54enne ferito è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dove molto probabilmente sarà sottoposto a un intervento chirurgico urgente. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Varedo