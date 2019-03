Cade da un’impalcatura, paura per un 65enne. Allertato anche l’elisoccorso per l’incidente in un cantiere edile di via Manzoni a Desio.

Cade da un’impalcatura, attivato l’elisoccorso

L’allarme questo pomeriggio, poco dopo le 16. Giallo il codice con cui è stato richiesto l’intervento dei soccorritori. Con l’ambulanza nella zona della casa di riposo è atterrato anche l’elisoccorso. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale e i tecnici dell’Ats. In un primo momento le conseguenze della caduta dall’impalcatura hanno destato grossa preoccupazione.

Ricostruzione affidata alla Polizia locale

Il 65enne, a quanto risulterebbe, per motivi che sono ancora da chiarire, sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Niguarda in elisoccorso. In corso le verifiche della Polizia locale per ricostruire con esattezza l’accaduto.