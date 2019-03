Cade dal balcone, gravissima una 48enne. E’ successo poco dopo le 16 in corso Italia a Meda.

Cade dal balcone in corso Italia

E’ ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’episodio avvenuto questo pomeriggio, sabato 2 marzo. In base ai primi elementi raccolti parrebbe che la donna, una 48enne, per motivi ancora da chiarire sia caduta dal balcone della sua abitazione, in un condominio in corso Italia, per poi finire sulla rampa carrabile, dopo un volo di circa sei metri.

Sul posto Polizia locale e soccorritori

Sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito. Ci sono ancora degli aspetti da chiarire, anche se l’ipotesi più probabile pare essere proprio quella della caduta dal balcone. La donna è stata soccorsa dai sanitari della Croce rossa di Lentate sul Seveso, giunti in ambulanza con il supporto dell’automedica. E’ stata quindi trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.