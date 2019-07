Cade dalla bici, è atterrato anche l’elisoccorso a Triuggio per una 16enne.

Cade dalla bici a Triuggio

L’incidente si è verificato poco prima delle 17 di oggi, domenica 28 luglio, sulla strada provinciale 135, all’altezza di via Piave. Per motivi ancora da chiarire la ragazzina è caduta dalla bicicletta, finendo a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto ambulanza ed elisoccorso

Inizialmente le sue condizioni sono apparse gravi, a tal punto che oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Besana è atterrato anche l’elisoccorso, decollato da Bergamo. Fortunatamente la situazione è successivamente apparsa meno grave e la ragazza è stata trasportata in ospedale in ambulanza in codice verde per le cure del caso. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.