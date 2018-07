Un ciclista di trentanove anni è stato soccorso poco fa dopo una brutta caduta sull’asfalto, sulla provinciale tra Carate e Besana.

Cade dalla bici, ciclista soccorso sulla provinciale tra Carate e Besana

Ambulanza sulla strada provinciale che collega Carate e Besana per prestare soccorso a un ciclista. L’intervento in viale Trento e Trieste si è reso necessario una manciata di minuti prima delle 10 di oggi, domenica. Un uomo di 39 anni è rovinato a terra mentre era in sella alla sua bicicletta. Da quanto è stato possibile ricostruire, il ciclista non dovrebbe essere stato investito. Sembra infatti che sia caduto da solo, senza essere stato urtato da un’auto di passaggio.

Un amico ha allertato i soccorsi

E’ stato un amico che era con lui a dare l’allarme e a prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Il 39enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Carate per le medicazioni delle ferite riportate. Le sue condizioni non destano preoccuoazione. Non si segnalano particolari ripercussioni sul traffico.