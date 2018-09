Cade dalla bici batte la testa, paura per una donna di 65 anni di origine ucraina. E’ accaduto a Desio poco dopo le 14 in via Mascagni nel parcheggio di un supermercato.

Attivati in codice rosso i soccorsi. In via Mascagni si sono portati gli operatori di Seregno Soccorso, oltre agli agenti della Polizia locale per ricostruire quanto accaduto e verificare le condizioni della donna. A quanto risulterebbe la 65enne, residente in città, dopo aver concluso la spesa, sarebbe caduta dopo un urto con un’altra signora anche lei in bicicletta.

Trasportata al San Gerardo di Monza

In un primo momento le condizioni della donna sembravano essere particolarmente serie, dal momento che ha perso sangue in seguito ad una ferita che si è procurata cadendo. Soccorsa, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.