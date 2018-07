Cade dalla bici e finisce in ospedale. E’ successo nella notte a Limbiate. Altro intervento a Desio per una intossicazione etilica.

Un uomo di 39 anni è finito in ospedale in codice giallo per una caduta da bici. L’incidente è avvenuto nella notte a Limbiate. Era quasi mezzanotte e mezza e il 39enne stava percorrendo viale Piave in bicicletta quando per cause ancora da accertare è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Cesano che dopo le prime cure lo hanno trasportato in ospedale a Desio in codice giallo.

Sempre nella notte ma a Desio si è verificata una intossicazione etilica. Anche in questo caso l’intervento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Caduti di Nassiriya. A sentirsi male una donna di 46 anni che fortunatamente, dopo l’arrivo dei volontari della croce verde di Lissone, si è ripresa in fretta. Non è stato quindi necessario il trasporto in ospedale.