Cade dalla bici in strada a Bovisio Masciago. Soccorso dalla croce rossa il 47enne ha riportato solo lievi ferite.

Un uomo di 47 anni è stato soccorso questa notte dai volontari della Croce rossa di Varedo dopo essere caduto dalla sua bicicletta in strada. In base alle informazioni riportate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza era quasi mezzanotte e mezza quando il 47enne, transitando in bici lungo via Cantù a Varedo, è caduto. I sanitari, arrivati sul posto insieme ai Carabinieri della compagnia di Desio, hanno subito escluso ferite di grave entità e dopo gli accertamenti hanno trasportato il 47enne in ospedale a Paderno Dugnano in codice verde.