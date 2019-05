Cade dalla moto: 56enne finisce in ospedale. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte a Brugherio in viale Lombardia.

Cade dalla moto

Un uomo di 56 anni è stato vittima di un incidente accaduto poco dopo la mezzanotte in viale Lombardia a Brugherio. Inizialmente si è temuto il peggio tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono arrivate la Croce bianca di Brugherio e l’automedica che hanno prestato le prime cure al motociclista. I Carabinieri della Compagnia di Monza si sono occupati dei rilievi. Fortunatamente le condizioni del 56enne sono andate via via migliorando tanto che il motociclista alla fine è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Malore a Carate

Questa mattina, poco dopo le 6, un uomo di 43 anni si è sentito male a Carate Brianza, in via Generale Cantore, all’altezza del civico 5. Una volta dato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce bianca di Besana Brianza che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Carate Brianza in codice verde. Un altro malore si è verificato anche a Lentate sul Seveso intorno alle 4 di mattina. Una donna di 54 anni si è sentita male in centro paese, precisamente in via Garibaldi ed è stata portata in ospedale a Desio.