Cade dalla panchina e batte la testa, in piazza Risorgimento arriva anche l’automedica.

Paura per un 35enne

Paura per un 35enne (in base alle prime ricostruzioni di origine straniera) che lunedì 24 giugno intorno alle 10.20, per cause ancora da chiarire, è caduto a terra mentre si trovava nell’area delle panchine di piazza Risorgimento e ha battuto la testa.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto, in codice rosso, si sono portate un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano e l’automedica, i cui sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo, per poi trasferirlo in codice giallo all’ospedale.