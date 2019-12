Cade dalle bicicletta e finisce sopra un’auto. E’ accaduto questa mattina in via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno. L’uomo, 34 anni, è stato portato in ospedale a Desio.

Cade dalle bicicletta e finisce sopra un’auto

Scendeva in bici dal Villaggio Snia su via Fiuli quando alla rotonda in corrispondenza della via Nazionale dei Giovi, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto su un’auto che transitava proprio in quel momento.

E’ accaduto questa mattina a Cesano Maderno, intorno alle 8.45. L’uomo, un 34enne, è stato soccorso da un’ambulanza proveniente da Seregno. Il personale del 118 giunto sul posto ha fortunatamente escluso gravi conseguenze e disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice verde.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale di Cesano e i Carabinieri.