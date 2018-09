Cade dallo scooter, paura per una 50enne a Meda. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 19 in via Piave, all’altezza di via Marco Polo.

Cade dallo scooter in via Piave

Ancora da chiarire l’esatta dinamica. Parrebbe che la donna abbia fatto tutto da sola e che sia scivolata, ma sono in corso gli accertamenti del caso. Sul posto i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e regolamentato il traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Intervenuto il 118

Sul posto è stata indirizzata un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, attivata in codice giallo. Fortunatamente, dopo le prime cure, le condizioni della donna sono apparse meno gravi ed è stata trasferita in ospedale in codice verde. Il traffico lungo la via ha subito rallentamenti.