Cade e sviene al bar, paura questa mattina, venerdì 11 ottobre 2019, a Meda per una bimba di tre anni.

Cade e sviene al bar

In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’allarme è scattato poco dopo le 10 al bar “Casa del caffè” di corso Matteotti. Una bimba sarebbe caduta dalla sedia e finendo a terra avrebbe picchiato la testa, perdendo i sensi.

Immediata la chiamata ai soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitate un’ambulanza di Seregno Soccorso e un’automedica, allertate in codice rosso. Fortunatamente poi la piccola si sarebbe ripresa ed è stata trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per gli accertamenti del caso.