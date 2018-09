Grande paura ieri mattina intorno alle 11 a Canzo. Una donna di 83 anni di Carate Brianza è caduta in un dirupo in località Terz’Alpe, nel comasco. Necessario l’intervento dell’elicottero che l’ha trasportata al Sant’Anna in codice giallo.

Cade in un dirupo a Canzo: ferita una donna di Carate

E’ un’anziana di 83 anni di Carate Brianza la donna soccorsa ieri mattina intorno alle 11 nel comasco, dopo essere caduta in un dirupo. L’allarme è scattato intorno alle 11 e sul posto, in località Terz’Alpe, sul sentiero geologico, sono arrivati ambulanza ed elisoccorso e anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato parecchio per riuscire a mettere in salvo la donna. L’83enne, dopo le prime cure sul posto, è stata portata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita.