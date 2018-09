Caduta in strada a Meda: 74enne in ospedale. E’ successo questa mattina all’alba in via Pascoli.

Caduta in strada a Meda: 74enne in ospedale

Un 74enne è finito in ospedale questa mattina all’alba dopo una brutta caduta in strada a Meda. L’incidente è avvenuto alle 6.22 in via Pascoli. L’anziano, per cause ancora da accertare, è finito a terra e in suo soccorso è arrivata la croce bianca di Besana. Dopo le prime cure l’84enne è stato portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.