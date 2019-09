Caduta per un 20enne a Lesmo. Il giovane trasportato in ospedale in codice verde. Soccorso anche un 33enne a Cesano Maderno.

Caduta per un 20enne a Lesmo

Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli. Sono solo due gli interventi effettuati nel corso delle ultime ore e, fortunatamente, di lieve entità.

Prima chiamata ai soccorsi pochi minuti prima dell’una per un giovane di 20 anni rimasto lievemente ferito a seguito di una caduta in strada in via Petrarca a Lesmo. Il ragazzo è stato raggiunto in pochi minuti dall’ambulanza della croce rossa e poi accompagnato all’ospedale San Gerardo per ulteriori accertamenti.

Soccorso un 33enne a Cesano

Anche un 33enne soccorso a Cesano Maderno è stato portato in ospedale, a Desio. Il soccorso, per cause al momento ancora da chiarire, è avvenuto in via Volta. Nessuna grave conseguenza per il 33enne arrivato in pronto soccorso in codice verde.