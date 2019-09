Cadute e intossicazioni: due persone in ospedale. Gli interventi di soccorso nelle ultime ore in Brianza.

Notte tranquilla per i volontari del 118 in Brianza. Due gli interventi che hanno richiesto il trasporto in ospedale, fortunatamente solo per problemi di lieve entità.

Poco dopo l’una la croce bianca di Seveso si è portata in piazza Mazzini, dove in stazione un uomo di 33 anni si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. Al 33enne sono state prestate le prime cure sul posto per poi essere trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale di Desio in codice verde.

Pochi minuti prima delle sei invece a Villasanta è stata soccorsa una donna di 46 anni che si trovava all’interno di un impianto lavorativo di viale Monza. La 46enne, visitata dai volontari della croce rossa di Monza e Brianza, è stata poi trasportata in buone condizioni in ospedale per ulteriori accertamenti.