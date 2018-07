Cadute e malori nella notte appena trascorsa. Soccorsa una 33enne a Varedo e un 39enne ad Arcore. Stanno bene.

Cadute e malori nella notte

Due interventi nella notte da parte dei soccorritori del 118 in Brianza. Il primo poco dopo la mezzanotte: Ad Arcore un 39enne si è sentito male in via Edison. Immediata la chiamata al numero di emergenza. Sul posto i volontari della croce rossa di Villasanta che, prestate le prime cure, hanno caricato in ambulanza il 39enne e l’hanno trasportato all’ospedale di Vimercate in codice verde.

Poco dopo a Varedo è stata soccorsa una donna di 33 anni per un a caduta al suolo. La 33enne si trovava in via Circonvallazione. Sul posto la croce bianca di Cesano. Anche in questo caso nulla di preoccupante ma la donna è stata comunque portata all’ospedale di Paderno Dugnano in codice verde per accertamenti.