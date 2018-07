Cadute, intossicazioni e malori nella notte in Brianza. Interventi a Concorezzo, Desio e Cesano Maderno.

Sono tre gli interventi effettuati questa notte dai volontari del soccorso, coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Il primo intorno alle 2.30 per un malore di una donna di 59 anni a Cesano Maderno. La 59enne si è sentita male all’interno di un locale di via Volta. Sul posto la croce bianca di Seveso ha prestato le prime cure. Fortunatamente le condizioni della donna sono sembrate subito rassicuranti ma è stata comunque portata in ospedale a Desio per accertamenti.

Poco dopo, alle 3.15, una ragazza di 23 anni è stata soccorsa per una intossicazione etilica. La giovane ha accusato un malore in strada in via Matteotti a Desio dove sono intervenuti i volontari della croce rossa cittadina. Anche lei è stata accompagnata in ospedale a Desio in buone condizioni.

Infine ultimo intervento a Concorezzo per una caduta, questa mattina alle 5.40. L’incidente, in cui è rimasta coinvolta una 49enne, è accaduto sulla Sp Milano Imbersago. Sul posto l’ambulanza proveniente da Vimercate. Anche in questo caso le condizioni della 49enne non destano preoccupazione.