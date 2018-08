Cadute, intossicazioni ed eventi violenti. Diversi interventi nella notte appena passata in Brianza. Un 75enne finisce in ospedale in codice giallo.

Diversi interventi del 118 questa notte in Brianza. Poco prima dell’una la prima chiamata al numero unico di emergenza per una caduta a Monza. Vittima un 75enne soccorso nella zona di Cascina Guerrina. Sul posto la croce rossa di Monza e Brianza, arrivata in codice giallo: dopo i primi accertamenti l’anziano è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale, sempre in codice giallo.

Alla 1.20 un altro intervento a Monza, nella via del carcere, per una intossicazione etilica. Coinvolto un 45enne soccorso dalla croce rossa di Brugherio e portato in ospedale a Sesto San Giovanni in codice verde.

Ultimo intervento a Seveso per un evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza come aggressione, in via Vecellio. Vittima una donna di 36 anni. Sul posto oltre alla croce bianca di Cesano Maderno anche i Carabinieri per appurare la dinamica di quanto accaduto.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la 36enne coinvolta, trasportata in codice verde all’ospedale di Desio.