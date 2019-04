Cadute, malori e incidenti in Brianza. Intervento dei soccorritori a Cesano, Burago, Nova Milanese e Lazzate.

Notte impegnativa per i soccorritori brianzoli. Quattro gli interventi di soccorso effettuati nelle ultime ore. Fortunatamente nessuno particolarmente grave, ma c’è un 35enne in condizioni serie.

L’uomo si è sentito male intorno all’1.15 a Burago di Molgora. Dopo la chiamata al numero di emergenza l’Agenzia regionale ha inviato sul posto, in via Martin Luther King, i volontari di Vimercate. Le condizioni del 35enne, come già detto, sono apparse serie ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate per ulteriori accertamenti.

Poco prima c’è stato un altro malore, a Nova Milanese. Si è trattato di un uomo di 43 anni soccorso in piazza Marconi e trasportato in ospedale in codice verde.

Nella notte segnaliamo anche una caduta di una ragazza di 21 anni, poco prima delle 5. La giovane si trovava in piazza Esedra a Cesano Maderno quando, per cause ancora da accertare, è caduta a terra. Dopo l’intervento dei soccorritori della croce bianca di Seveso e le prime cure sul posto, la giovane è stata accompagnata in ospedale in buone condizioni.

Infine altro intervento dei sanitari a Lazzate dove pochi minuti prima delle sei si è verificato un incidente stradale con due auto coinvolte in via Vittorio Veneto. Sul posto l’ambulanza e i Carabinieri della compagnia di Seregno. Fortunatamente non si sarebbero feriti gravi tra i coinvolti. L’intervento è ancora in corso.