(foto di repertorio)

Calci e pugni tra ragazzine, i coetanei fanno il tifo

Se le sono date di santa ragione sabato pomeriggio nella zona adiacente a piazza Don Giussani a Desio. Protagoniste della scazzottata due ragazzine che, per cause ancora poco chiare, sono passate alle mani. Intorno a loro una ventina di coetanei che, invece di fermarle, avrebbero anche fatto il tifo per una o per l’altra.

Nella piazza, diventata ritrovo delle compagnie dei più giovani e luogo sotto l’attenzione delle Forze dell’ordine, il gruppetto di ragazzi si è fatto vedere intorno alle 16.30.

A un certo punto le due giovanissime hanno iniziato a picchiarsi, anche duramente, con pugni in faccia a ripetizione. Fino a quando una delle due, che portava in volto i segni del pestaggio, si è fermata per chiedere aiuto. Intanto il gruppetto di giovani si è velocemente allontanato.

Al momento sembrerebbe che non siano state sporte denunce.