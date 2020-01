Camion contro un ponte sulla Sp60.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato, un camion ha centrato uno dei ponti che sovrastano la strada provinciale che da Monza porta ad Arcore, in territorio di Villasanta. Si tratta del secondo ponte sulla carreggiata da Monza verso Arcore.

Un grosso squarcio

Ad urtare la parte inferiore, provocando nel cemento armato uno squarcio di circa un metro di lunghezza, è stato un braccio meccanico montato sul cassone del grosso mezzo.

Verifiche in corso

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Villasanta e della Polizia provinciale, che hanno immediatamente chiuso la prima corsia al traffico veicolare. Già in corso le verifiche per accertare se l’urto possa aver compromesso in qualche modo la stabilità dell’intero manufatto.

Guarda il video

Un nuovo caso, del tutto simile a quello verificatosi a novembre ad Agrate, sotto la Sp13. I lavori per il ripristino di quest’ultimo sono ancora in corso e la strada è ancora chiusa.