La cassouela d’asporto degli Amici del Masciocco fa il pieno di partecipazione.

Pronto in tavola!

Inizia proprio in questi minuti la distribuzione del piatto tipici della tradizione brianzola, preparata questa mattina, domenica 26 gennaio, dagli infaticabili volontari del sodalizio camparadese.

Tutti coloro che nei giorni scorsi hanno effettuato la prenotazione sono invitati a ritirare la loro porzione presso l’ex scuola elementare di via Colombo, attuale sede della Protezione civile.

Beneficenza

Gli Amici del Masciocco sono sempre in prima fila quando si parla di solidarietà e beneficenza. L’iniziativa, ormai una vera e propria tradizione del mese di gennaio, è stata promossa in collaborazione con la Protezione civile e la Caritas parrocchiale. A quest’ultima, infatti, verrà devoluto l’intero ricavato della giornata per garantire sostegno alle numerose attività benefiche a favore della comunità.