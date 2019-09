Il pilota motonautico Fabio Buzzi, detentore di numerosi record nell’offshore, era alla guida di una barca nella laguna di Venezia: il noto campione lecchese è finito contro la diga di di San Nicoletto mentre tentava l’ennesima impresa, nell’incidente insieme a lui morte altre due persone.

Tenta record a Venezia, tre morti

L’incidente è avvenuto attorno alle 21, quasi al traguardo, dopo 1200 miglia da Montecarlo a venezia all’incredibile media di 100 chilometri orari (in poco più di 18 ore).

Si schianta sulla barca a Venezia

L’incidente, la cui dinamica è al vaglio delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto è avvenuto ieri sera Venezia in località Lunata, tra punta Sabbioni e il Lido. La barca di Buzzi, con la quale stava cercando di migliorare il record della Montecarlo-Venezia, ( che per altro già deteneva) è schiantata contro la diga. Nulla da fare per i tre uomini a bordo del natante. I corpi delle prime due vittime sono stati recuperati subito, mentre un terzo componente dell’equipaggio è stato individuato poco dopo, anch’egli deceduto, dai vigili del fuoco.

Imprenditore illuminato e grande sportivo

Fabio Buzzi è fondatore della Fb Design, una delle aziende più importanti del Lecchese, con sede ad Annone. Amante fin da ragazzo delle barche, Buzzi è stato uno dei piloti migliori al mondo nonchè progettista di successo.

