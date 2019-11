Capre in fuga a Cesano Maderno: curioso fuori programma per la Polizia locale.

Capre in fuga a Cesano Maderno

La Polizia locale di Cesano sabato pomeriggio è stata impegnata nel recupero di quattro capre. Le bestiole, sprovviste di microchip, erano a zonzo per Cassina Savina, tra via Padova e via Trento, quando sono state avvistate da alcuni residenti che subito hanno chiesto l’intervento degli agenti. La Polizia locale è riuscita, non senza fatica, a rinchiudere le capre in un cortile di via Monza, senza causare danni a cose o persone, né tanto meno alle bestie.

Affidate a un’azienda agricola

Chiuse in un cancello, le capre sono state prese in carico da un allevatore della zona, chiamato dalla Polizia locale. L’uomo le ha portate nella sua azienda agricola. Qui resteranno fino a quando il proprietario non verrà a riprenderle. Le quattro capre, un maschio, due femmine e un capretto, sono dunque al sicuro. Il padrone rischia una sanzione per incauta custodia.