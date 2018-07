Carabinieri aggrediti da richiedente asilo drogato. Un 21enne originario del Ghana è stato arrestato e ricoverato al San Gerardo per controlli.

Carabinieri aggrediti

E’ stato chiarito l’episodio andato in scena questa notte a Macherio. Intorno alle 5, infatti, era stato necessario l’intervento dei Carabinieri e di un’ambulanza. Sul posto, nei pressi di via Roma, si erano trovati di fronte a due richiedenti asilo molto agitati. I due, poco più che ventenni, avevano fatto uso di alcol e stupefacenti. E secondo alcune testimonianze non si esclude che abbiano anche tentato un furto. Ma poi avrebbero iniziato a litigare violentemente. Ed è stato a quel punto che sono arrivati i militari dell’Arma. Uno dei due richiedenti asilo, all’arrivo dei Carabinieri, ha opposto resistenza e ha reagito alle domande dei militari. Li ha letteralmente aggrediti con calci e spintoni. Il giovane, quindi, è stato arrestato e trasportato all’ospedale San Gerardo per accertamenti.