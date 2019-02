Carabinieri, c’è un ufficio in Municipio a Biassono.

Un «servizio di ascolto» da parte dei carabinieri per rispondere alle esigenze e alle necessità dei cittadini. Da sabato 23 e per ogni quarto sabato del mese, dalle 10 alle 11, un militare della caserma di via Cesana e Villa, in primis il comandante Luigi Martello, raccoglierà le istanze, le segnalazioni e le domande dei cittadini in uno spazio ricavato all’interno dell’ufficio Anagrafe al piano terra del Municipio di via San Martino.

Servizio attivo anche a Macherio, Sovico e Triuggio

Il servizio sarà attivo anche Macherio, Sovico e Triuggio, così da abbracciare l’intera area di competenza della Stazione biassonese. L’iniziativa, che prende il nome di «servizio di ascolto», è partita anche in altri Comuni del territorio. Tra questi Carate, Giussano e nel Besanese. Il comandante della Stazione (o un suo delegato) raccoglierà le istanze e i quesiti dei cittadini nonché fornirà consigli utili per prevenire i reati, in particolare i furti in appartamento o le varie tipologie di truffe. Inoltre, tratterà su richiesta altre tematiche di particolare allarme sociale quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, eccetera.

