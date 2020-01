Accoltella il vicino di casa arrestato pensionato. Questa mattina mercoledì 22 gennaio in via Sicilia a Limbiate feriti un 29enne e un passante di 50 anni che era accorso in suo aiuto

Accoltella il vicino di casa arrestato 75enne

E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 75enne che alle 7 di mercoledì 22 gennaio ha aggredito con un coltello il vicino di casa di 29 anni. L’anziano, a quanto pare esasperato per i rumori provenienti dalla casa del vicino, lo avrebbe aspettato davanti al condominio dove abitano, e gli ha sferrato due fendenti con un coltello da cucina

Ferito anche un passante

Il 29enne è stato colpito all’addome e all’avambraccio destro. Mentre avveniva l’aggressione, un passante di 50 anni è intervenuto in difesa del giovane, ma nel tentativo di fermare il 75enne è stato colpito anche lui da una coltellata dal deltoide. Intanto alcuni residenti allertavano i soccorsi

I soccorsi e l’arresto

In via Sicilia si sono precipitate ambulanza e auto medica in codice rosso, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio. I militari hanno disarmato l’anziano, che aveva in tasca anche un coltello a serramanico, e lo hanno arrestato per tentato omicidio. Meno gravi del previsto, per fortuna, le condizioni delle due persone aggredite.

I due feriti accompagnati in ospedale

Entrambe accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde, il 29enne è stato ricoverato, mentre il 50enne è stato dimesso qualche ora dopo con una prognosi di 15 giorni