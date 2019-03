Carabinieri feriti nell’inseguimento, ma i ladri non l’hanno fatta franca. I militari di Carate hanno infatti arrestato in via Toti i due malviventi.

Carabinieri feriti, ma ladri arrestati

Come riferiamo in altro articolo due carabinieri della stazione di Verano sono rimasti feriti intervenendo a supporto di una gazzella dei carabinieri di Carate che stava inseguendo due ladri. I militari di Verano sono stati soccorsi e ricoverati in codice giallo perché coinvolti in un sinistro, ma i loro colleghi di Carate sono riusciti ad arrestare i due malviventi.

I ladri sono stati intercettati in via Toti ed arrestati per furto aggravato in concorso. In manette sono finiti un ventenne originario della Colombia, celibe, disoccupato,senza fissa dimora e un suo connazionale appena diciottenne, come il compare celibe e disoccupato.

I due erano stati notati da un condomino intenti ad arrampicarsi per raggiungere un appartamento al primo piano di una palazzina di via Toti. Intervenuti sul posto i militari di Carate hanno sorpreso i due malviventi in flagranza di reato e, dopo un breve inseguimento a piedi, li hanno bloccati e arrestati. Con loro avevano ancora la refurtiva.

Sorpresi con la refurtiva

Erano riusciti ad arraffare un pc portatile, una telecamera, quattro bracciali in oro, sette anelli in oro e 150 euro in contanti. Avevano inoltre arnesi atti allo scasso: un piede di porco, un cacciavite e due paia di guanti da lavoro.

La refurtiva verrò restituita ai legittimi proprietari mentre i due malviventi sono stati tradotti in carcere a Monza a disposizione dell’Autorità giudiziaria