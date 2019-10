Carabinieri chiamati a intervenire all’ospedale di Desio. Arrestato 47enne evaso da una comunità terapeutica.

Carabinieri intervengono al Pronto soccorso

Gli uomini della sezione Radiomobile, dopo aver ricevuto la chiamata da via Mazzini, si sono immediatamente portati al Pronto soccorso. Motivo: la presenza di una donna che, ubriaca, disturbava i pazienti in attesa di essere visitati. I militari, una volta sul posto, hanno proceduto ad identificare sia la donna che l’uomo che l’accompagnava. Si tratta di un 47enne già noto alle forze dell’ordine, agli arresti in una comunità terapeutica di Lodi, da cui si era allontanato l’8 ottobre senza permesso. I militari hanno pertanto proceduto ad arrestarlo. Il Tribunale di sorveglianza aveva a suo tempo emesso una nota, comunicando l’evasione dalla comunità terapeutica.