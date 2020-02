Intervento del personale del “118” e dei Carabinieri alla stazione ferroviaria di Seregno verso le 8. Soccorso un 31enne straniero dopo l’assunzione di sostanze pericolose. Soppresso il treno S9 delle 8.04 diretto ad Albairate.

Carabinieri e “118” in stazione

A Seregno personale di Avis Meda e Carabinieri alla stazione ferroviaria, intorno alle 8, per soccorrere un nordafricano 31enne sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Lo straniero era in viaggio sul treno S9 delle 8.04 diretto ad Albairate, giunto in stazione sul quarto binario. Dopo le prime cure sul vagone, lo straniero è stato trasportato all’ospedale ma le sue condizioni non destavano preoccupazioni.

Disagi per il treno soppresso

Il treno diretto ad Albairate, durante le operazioni di soccorso al 31enne, è rimasto fermo per oltre mezz’ora sul quarto binario, poi è stato soppresso. I passeggeri diretti a Milano e nei comuni dell’hinterland sono dovuti scendere per prendere altre corse. Intorno alle 8.30 è arrivato un altro treno della linea S9 con destinazione Albairate. Ritardi e disservizi, purtroppo, non sono rari per i pendolari. Leggi qui.

