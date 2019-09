Incidente a Carate: travolta in scooter, è grave.

Incidente auto e scooter in via Leopardi

Brutto incidente questa mattina, mercoledì 25 settembre, poco dopo le 9 in via Leopardi all’altezza dell’ingresso del parcheggio dell’ospedale cittadino. Una giovane motociclista di 20 anni è rimasta ferita dopo lo scontro con un’auto condotta da una donna di 53 anni. Secondo quanto riferisce l’Areu (l’agenzia regionale per l’emergenza urgenza) sul posto sono state inviate un’autoambulanza di Seregno soccorso e successivamente l’automedica, entrambe attivate in codice rosso.

Sono segnalati rallentamenti e code lungo la provinciale Monza-Carate Brianza in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. In via Leopardi sono al lavoro anche gli agenti della Polizia locale a cui toccheranno i rilievi e l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente. Nella caduta la ragazza avrebbe riportato ferite piuttosto serie.

Seguono aggiornamenti.

